La nemesi della produttività e della vivacità e l’indolenza e la pigrizia, spesso accompagnata dalla tendenza a procastinare tutto, anche se ciò contribuisce ad aumentare la poca voglia di fare qualsiasi cosa, generando quindi un ciclo (loop) infinito. Per molti la pigrizia è incredibilmente “attraente” ma si rivela in molti casi un’arma a doppio taglio. Quali sono i più pigri dello zodiaco.

Quali sono i più pigri dello zodiaco? Ecco la verità

Alcune persone sono quasi “orgogliosamente” pigre mentre altre riescono a “mascherarlo” in maniera più convincente ed efficace. Molti hanno qualcosa in comune, scopriamolo.

Scorpione

Può “fare strano” trovare gli Scorpione in lista, ma in realtà non così tanto: eccellenti professionisti e grandi lavoratori, in realtà amano l’ozio anche perchè sanno bene come occupare il tempo libero. Necessitano di lunghi periodi di pausa per poter ritornare al solito tran tran.

Cancro

Le persone che “vivono per lavorare” e non il contrario sono osservate con curiosità, quasi con spavento, dai Cancro che semplicemente non concepiscono tutto ciò: per loro la vita è relax, prendere il tutto alla leggerae come filosofia. Sul lavoro si danno da fare ma il loro obiettivo è fare il “minimo indispensabile”. per il resto ambiscono ad una vita pacata e rilassata.

Pesci

Emotivi ed anche piuttosto sportivi, è dal punto di vista mentale che non reggono ritmi di lavoro e di pressione eccezionalmente alti: ogni tanto devono andare in pausa altrimenti possono soffrire anche fisicamente il superlavoro. Tendono a dormire anche parecchio, ed hanno bisogno dei loro tempi.