La zucca è un ortaggio molto nutriente, decisamente diffuso e dall’aspetto inconfondibile: nelle culture di stampo anglossasone è indissolubilmente legata ad una tradizione che “cade” ogni 31 ottobre, da non molti anni popolarissima anche da noi, ossia la festa di Halloween. La zucca nella sua forma più conosciuta, quella rotonda, opportunamente svuotata dalla polpa e con un volto inciso realizzato così da farla diventare una vera e propria lampada.

La zucca viene coltivata da moltissimo tempo anche se non si conoscono con precisione le origini: le zucche comuni fanno parte della famiglia delle Cucurbitaceae, di cui ne esistono molte varietà. Si tratta di un ortaggio autunnale, probabilmente per questo motivo è associata alla festa di Halloween.

Proprietà

E’ un’ortaggio molto nutriente e che può vantare di un elevato potere antiossidante, un’ottima risorsa per contrastare problematiche come cancro e malattie cardiovascolari; non mancano le vitamine, di cui le principali risultano essere la vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina E. e folati che aiutano in maniera importante la salute del sistema immunitario.

La principale tra le vitamine che contiene è la vitamina A, particolarmente utile per migliorare la salute degli occhi e una buona vista, la vitamina B ha effetti positivi sul sistema nervoso.

Ami la zucca? forse non puoi mai più mangiarla. Scopri se è il tuo caso

Tuttavia anche un’ortaggio che fa “così bene” può portare ad intolleranze di vario tipo, come le allergie, ossia una forma di reazione eccessiva ed incontrollata da parte dell’organismo quando entra a “contatto” con una sostanza, e la zucca, proprio perchè molto ricca e “complessa” dal punto di vista strutturale, porta intolleranze neanche così rare.

Bisogna tenere fare attenzioni ai seguenti sintomi, una volta consumata la zucca:

dermatite

asma

rinocongiuntivite

fastidio alla bocca

angioedema (un edema del derma profondo e dei tessuti sottocutanei.

difficoltà respiratorie

Anche se i sintomi sono lievi, risulta assolutamente consigliabile rivolgersi ad un medico e fare un test allergico.