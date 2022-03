La sincerità è una dote sicuramente importante sopratutto per determinare il grado di fiducia tra persone: una persona sincera almeno nella nostra percezione tende a preferire una scomoda verità al posto di una rassicurante bugia. Esistono tuttavia una serie did parametri che possono identificare questa particolare condizione. Lo zodiaco ha identificato alcuni segni che sono considerati i più sinceri in assoluto.

I segni più sinceri dello zodiaco: ecco i primi tre

Una persona sincera può anche essere percepita maleducata se non riesce ad esserlo con equilibrio, e non necessariamente “dire le cose in faccia” viene apprezzato ed è utile in una conversazione.

Vergine

Solitamente fanno parte della categoria dei sinceri ma troppo diretti, anche se si prodigano nella maggior parte dei casi a non risultare eccessivamente caustici. Per loro dire bugie non è un’opzione, e quando devono dare una notizia sono soliti essere più o meno diretti ma sempre molto trasparenti.

Sagittario

Discorso differente per i Sagittario che sono esattamente come sembrano: quasi incapaci di mentire e di fare ricorso alle cosiddette bugie bianche, anche se queste potrebbero portare a qualche condizione di vantaggio per loro. Non è quindi “una scelta”, prima o poi devono semplicemente dire ciò che pensano o cosa è accaduto.

Toro

Diretti al 100 %, non amano i giri di parole e considerano superflui i concetti troppo elaborati per “girare intorno” ad un fatto. Non sono assolutamente superficiali ma anzi godono di grande proprietà deduttiva che li porta ad essere degli ottimi amici e confidenti, a patto di saper “tenere a bada” modi a volte un po’ bruschi.