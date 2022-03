I segni più timidi in assoluto, quali sono? La risposta è incredibile

Non tutti abbiamo le stesse capacità comunicative o la voglia di esporle: essere timidi è qualcosa che solitamente è strettamente collegato al nostro carattere, e non è assolutamente un “difetto”, anzi in alcuni casi evidenzia un animo selettivo e profondamente umile. I segni più timidi in assoluto, quali sono?

Anche se globalmente tendiamo ad essere meno timidi in contesti a noi più congeniali, alcuni segni zodiacali palesano maggiori difficoltà indifferentemente dal contesto.

Scorpione

Timidi ma non per questo poco sicuri dei propri mezzi, anzi: gli Scorpione sono noti per essere profondamente accentrativi e selettivi, dote che con gli anni diventa sempre più evidente. Con la maggior parte delle persone che incontrano l’approccio è sempre votato alla timidezza e solo con il tempo tendono ad “aprirsi”.

Toro

Nonostante i nati sotto questo segno siano soliti provare con tutte le forze a non darlo a vedere, il loro animo è profondamente timido, sopratutto perchè legato ad una voglia di “apparire forti” con costanza. La realtà delle cose è che loro forti lo sono davvero, e voler sembrare meno timidi non fa altro che confondere gli altri.

Pesci

Quasi inevitabilmente, sono i Pesci quelli che detengono il primato dei più timidi. Genuini e sensibili, i nati sotto questo segno raramente riescono ad esporre un dialogo senza palesare un bel po’ di insicurezza. Anche loro in realtà sono molto più forti di quanto non si direbbe ad una prima occhiata, ma non sempre è facile comprenderlo dal principio.