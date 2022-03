Oroscopo Branko domani, 28 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 28 marzo 2022, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 28 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà la giornata ideale per allargare la tue rete di conoscenze e cercare nuovi alleati. L’ingresso di Mercurio nel segno darà un nuovo slancio alla tua professione, ai progetti di lavoro, ai contratti, alle trattative e accordi.

Toro

Domani dovrai avere particolare prudenza per fronteggiare una Luna alquanto insidiosa. La dama bianca potrebbe renderti un po’ affaticato, confuso, perfino nervoso. Occorrerà cautela nelle azioni di ogni giorni, come durante la guida, se maneggerai strumenti affilati, nelle attività più delicate.

Gemelli

Come indica l’astrologo Branko domani si preannuncia un’altra giornata molto stuzzicante per il cuore. Con Venere, Marte, Sole e Mercurio in aspetto favorevole qualcosa di bello accadrà. Per qualcuno potrebbe trattarsi perfino di un amore esotico…

Cancro

Domani la tua settimana comincerà con novità dal punto di vista pratico. Nelle prossime ore, infatti, potresti essere impegnato ad affrontare questioni di soldi, in operazioni relative a spartizioni. Nonostante Mercurio sia diventato contrario, non dovrai temere insidie particolari.