Oroscopo Branko domani, 28 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 28 marzo 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 28 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovrai fare molta attenzione, specialmente in amore, nei rapporti con gli altri. Le stelle ti inviteranno, però, a mettere da parte la tua diffidenza e a provare a fidarti di più della persona che hai di fronte.

Vergine

Domani finalmente potrai buttarti alle spalle le difficoltà e le tensioni vissute finora, soprattutto sul fronte lavorativo e cominciare una fase più appagante. Adesso che Mercurio non è più in opposizione vedrai risolversi i problemi emersi nelle settimane passate. Risultati importanti all’orizzonte.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani Mercurio sarà in Ariete. Il nuovo transito del pianeta potrebbe far tornare a galla vecchie ruggini in famiglia. Nonostante qualche possibile difficoltà, quell’ombra grigia che ti portavi dietro da gennaio è ormai diradata. Ora sei consapevole di essere amato a tua volta.

Scorpione

Domani si preannuncia un inizio settimana piuttosto faticoso. Nel corso di questa giornata potresti accusare un leggero malessere, un po’ di stanchezza. Occorrerà staccare la spina e concedersi un po’ di riposo e, se necessario, fare un veloce controllo medico.