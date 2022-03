Oroscopo Branko domani, 28 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 28 marzo 2022, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 28 Marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani le stelle potrebbero riservarti una sorpresa. Nel corso della giornata potresti incontrare un giovane amore che non ti sarà del tutto indifferente. Dovresti cercare di mollare la tua naturale diffidenza verso gli altri e lasciarti andare alle emozioni.

Capricorno

Domani potresti imbatterti in alcuni concorrenti particolarmente agguerriti. Sarà indispensabile affrontarli con calma e strategia. Anche se non hai del tutto spazzato via le perplessità dei giorni scorsi, sforzati di ritrovare più tranquillità, di risolvere ogni timore entro la fine della primavera.

Acquario

Come indica l’astrologo Branko domani il tuo cuore si scalderà a tal punto che potrebbe perfino scottare! In questo periodo sei sostenuto da stelle molto generose, Venere e Marte fra tutte. Dovresti approfittarne, per fare nuovi incontri, dedicarti all’amore e alle amicizie.

Pesci

Domani si prospetta un inizio settimana molto dinamico, anche se da alcuni giorni Mercurio ti ha lasciato. Nelle prossime ore saranno diversi i pesci che vorranno tentare una nuova impresa. Non ci sarà da preoccuparsi! Con Giove ancora nel segno avrete buone chance di farcela.