Oroscopo Branko settimana dal 28 marzo al 3 aprile 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 28 marzo al 3 aprile 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali belle novità o terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà alla grande. Lunedì sarà la giornata ideale per cercare nuovi alleati, mentre martedì potrai cominciare a studiare un piano per la tua grande ripresa che comincerà in primavera. Tra venerdì e sabato la Luna nuova nel segno riaccenderà la passione.

Toro

Lunedì ti servirà molta cautela, per tenere la tua agitazione sotto controllo. Mercoledì qualche Toro potrebbe fare in incontro particolarmente simpatico, mentre tra giovedì e venerdì una profonda inquietudine potrebbe disturbare il tuo sonno.

Gemelli

Martedì dovrai fronteggiare un possibile rivale che si rivelerà molto agguerrito: ti converrà usare cautela e furbizia. Mercoledì potresti ritrovarti perfino in mezzo a una vera e propria sfida d’amore, che avrai buone chance di vincere. Fine settimana interessante per i nuovi incontri, le relazioni, le amicizie.

Cancro

Lunedì sarà una giornata piuttosto impegnativa: è probabile che sarai alle prese con questioni di soldi o di proprietà, delle spartizioni. Martedì andrà meglio: sarai particolarmente attivo e grintoso: approfittane, per portare avanti i tuoi progetti. Venerdì un novilunio irritante ti potrebbe provocare molta agitazione e nervosismo.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con un lunedì un po’ agitato in amore. Dovrai cercare di tenere a bada diffidenza e sospetti. Martedì una profonda confusione potrebbe annebbiarti la mente: meglio aspettare, prima di fare scelte importanti. Per fortuna, già da venerdì ritroverai coraggio e grinta in abbondanza!

Vergine

Lunedì potrebbero arrivare risultati di lavoro, dopo tanta fatica. Mercoledì sarà una giornata che ti metterà a dura prova. Ciò che conta sarà non seguire l’impulso del momento, ma ragionare con molta attenzione, prima di prendere una decisione. Domenica qualcuno sarà pronto, bagagli in mano, per un viaggio.

Bilancia

Lunedì si preannuncia una giornata molto appagante per l’amore. Sentirai finalmente di essere anche tu amato davvero. Martedì sarà possibile cominciare delle cure, se stai portando avanti qualche piccolo fastidio fisico. Le stelle ti daranno una grossa mano. Sabato potresti vivere una serata sexy: non sprecarla, restando da solo.

Scorpione

Lunedì potresti accusare un leggero malessere: cerca di riguardarti e, se necessario, fai un veloce check-up medico. Martedì le stelle ti incoraggeranno a fare una scelta importante in amore. Mercoledì saprai di aver finalmente preso la rotta giusta.

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana inizierà in maniera stuzzicante. Lunedì potresti conoscere un giovane amore che ti farà battere il cuore. Mercoledì avrai in mente un’idea efficace, un progetto che potrebbe regalarti molte soddisfazioni. Giovedì per te comincerà un nuovo, promettente capitolo della tua vita.

Capricorno

Lunedì dovrai rimboccarti le maniche per affrontare alcuni concorrenti determinati. Tra martedì e mercoledì forse chiuderai un affare, un accordo importante. Venerdì il novilunio in Ariete potrebbe portare a galla vecchi dissapori in famiglia, tra genitori e figli.

Acquario

Lunedì il tuo cuore scotterà di passione, mentre martedì sarai concentrato su questioni pratiche, forse una trattativa immobiliare che potrebbe andare a buon fine. Giovedì qualcuno firmerà un contratto particolarmente proficuo.

Pesci

Lunedì ti sentirai energico e determinato a cominciare una nuova impresa che potrebbe portarti fortuna. Mercoledì sarai concentrato su un progetto importante che dovrai cercare di concretizzare al più presto. Le stelle saranno tue fidate alleate. Il novilunio di venerdì potrebbe portarti dei soldi inaspettati.