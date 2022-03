Oroscopo domani 28 marzo 2022: previsioni per tutti i segni di Paolo Fox e Branko

Ecco, puntuali come ogni giornata, l’oroscopo di Paolo Fox e Branko per domani lunedì 28 marzo 2022. Se siete curiosi di scoprire cosa avranno in serbo i pianeti in amore e nel lavoro, leggete le seguenti previsioni per domani dei due famosi astrologi.

Tutti i giorni tantissimi italiani vogliono scoprire alcune anticipazioni astrologiche pubblicate da Paolo Fox e Branko attraverso l’app. Astri e il libro Calendario Astrologico. Siete ansiosi di conoscere in anteprima il vostro futuro? Leggete l’oroscopo di domani 28 marzo.

Oroscopo Paolo Fox domani – 28 Marzo 2022

Oroscopo domani Paolo Fox – Cominciamo le previsioni parlando dell’Ariete. Il segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani avrà ancora un bel supporto da parte delle stelle, Sole e Mercurio su tutti! Il Toro domani dovrà usare ancora molta cautela in amore e in famiglia. Tensioni in amore anche per i nati in Cancro, mentre i Gemelli potranno fare nuovi, intriganti incontri.

Domani il Leone dovrà fare i conti con gli effetti avversi della Luna in opposizione. Occhio a non manifestare troppa diffidenza in amore! per la Vergine arriverà maggiore tranquillità nel lavoro, mentre la Bilancia potrà ottenere qualche piccola rivincita personale. Lo Scorpione domani avrà una giornata sottotono. Forse mancheranno gli stimoli necessari ad andare avanti.

Infine il Sagittario comincerà un periodo molto più positivo di quello appena trascorso. La seconda metà del 2022 gli offrirà molte occasioni importanti, sia in amore, sia nel lavoro. per il Capricorno sarà un lunedì piuttosto indaffarato e pieno di pensieri in testa. L’Acquario continuerà a cavalcare l’onda del successo, soprattutto in amore e nei rapporti con gli altri. Infine, domani i Pesci avranno un cielo di grande forza che andrà sfruttato a pieno, In amore servirà più coraggio.

Oroscopo Branko domani – 28 Marzo 2022

Oroscopo domani Branko – Anche per il nostro secondo astrologo andiamo a vedere segno per segno quelle che sono le previsioni di domani 28 marzo 2022. Domani l’Ariete potrà cominciare a cercare nuovi alleati, prendere contatti e accordi con persone importanti. Domani il Toro avrà bisogno di molta prudenza per contrastare gli effetti negativi di una Luna contraria. Un amore esotico potrebbe travolgere qualche Gemelli in modo del tutto inatteso. Questioni riguardo spartizioni di denaro per il Cancro.

Il Leone domani dovrà cercare di mettere da parte la sua diffidenza in amore, mentre per la Vergine ci saranno risultati professionali in arrivo. Ora che Mercurio non è più opposto riuscirà a superare le difficoltà incontrate di recente. Domani la Bilancia diventerà più consapevole dell’amore che la circonda. Per lo Scorpione potrebbe essere una giornata piuttosto sottotono.

Domani il Sagittario potrebbe imbattersi in un giovane, inaspettato amore, mentre per il Capricorno si prospetta un lunedì piuttosto impegnativo dal punto di vista professionale. Un concorrente ostinato potrebbe metterlo in seria difficoltà. Nelle prossime ore il cuore di alcuni Acquario si scalderà a tal punto che potrebbe scottare! I Pesci, infine, avranno voglia di tentare una nuova impresa. Giove sarà ancora nel segno, deciso a sostenerli.