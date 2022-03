Oroscopo Paolo Fox domani, 28 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 28 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani, 28 Marzo: amore, lavoro e salute di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggete il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai contare su un cielo di grande forza. Con l’entrata del Sole e di Mercurio nel tuo spazio zodiacale, Venere in buon aspetto comincerà un periodo particolarmente interessante per le relazioni, gli incontri e le collaborazioni. La seconda parte di quest’anno ti consentirà di superare molte difficoltà emerse in passato.

Toro

Domani ti converrà fare molta attenzione, perché la Luna in aspetto dissonante potrebbe infierire nella tua vita, soprattutto amorosa. Se non sarai prudente, correrai il rischio di innervosirti, perdere la pazienza o ritrovarti nel bel mezzo di nuove discussioni. Per questa giornata fatti scivolare ogni cosa addosso.

Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani avrai un ottimo inizio settimana, grazie al supporto di molti pianeti importanti, come Venere, Marte, Sole e Mercurio. Dovresti sfruttare queste giornate per riportare l’amore in primo piano, metterti in gioco, fare nuovi incontri. Se da tempo sei interessato a una persona, potrai azzardare il primo passo.

Cancro

Domani la Luna sarà ancora in aspetto dissonante. Se non farai attenzione, rischierai di vivere momenti di tensione in amore o in famiglia, dissapori o incomprensioni. Sforzati di mettere da parte la tua natura cervellotica e prova a vivere le relazioni alla giornata, in maniera più spontanea e spensierata.