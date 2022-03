Oroscopo Paolo Fox domani, 28 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 28 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 28 Marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curiosi di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggete il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà per te una nuova fase decisamente più promettente di quella appena trascorsa. A partire da maggio le cose andranno perfino meglio! Potrai aspettarti occasioni ghiotte sul lavoro e in amore, ma sarà d’aiuto se metterai da parte la tua naturale diffidenza nei confronti dei rapporti sentimentali. Cerca di vivere i sentimenti con più fiducia.

Capricorno

Domani la tua settimana lavorativa comincerà in maniera piuttosto movimentata. Avrai molte cose a cui pensare, da risolvere, progetti da portare a compimento. È probabile che siano molti i Capricorno che nelle settimane passate abbiano studiato un piano utile ad affrontare i prossimi mesi. In amore cerca di fare più attenzione ed evita di riversare le tue preoccupazioni in famiglia.

Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani si preannuncia una bellissima giornata illuminata da una Venere e una Luna particolarmente benevoli. Nelle prossime ore avrai voglia di amare, di fare nuove amicizie, coinvolgere qualcuno nei tuoi progetti futuri. Sappi che il cielo sarà dalla tua parte e riceverai parecchi consensi!

Pesci

Domani si prospetta un’altra buona giornata di un periodo davvero importante. Dovresti viverlo al meglio, lasciando alle tue spalle ricordi passati e diffidenze. È tempo di buttarsi a capofitto nei sentimenti e da aprile lo sarà ancora di più. Arriveranno conferme importanti per le coppie giovani e per quelle più longeve.