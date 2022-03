Il dono della parola ha permesso agli esseri umani un livello comunicativo, ed ha indubbiamente avuto un ruolo cruciale per la formazione delle prime civiltà. Molti sanno apprezzare una conversazione estremamente diversificata e ben bilanciata, ma esistono persone che, semplicemente, non sono dotate del dono della sintesi. Quali sono i più chiacchieroni dello zodiaco?

Quali sono i più chiacchieroni dello zodiaco? Ecco la classifica

A questi segni zodiacali piace chiacchierare o comunque per vari motivi sembra riuscire loro con enorme facilità al punto da essere talvolta osteggiati.

Sagittario

Non sono capaci ne vogliono cambiare: i Sagittario sono estremamente socievoli e chiacchieroni anche se solitamente riescono a limitarsi…un po’. Solitamente maggiore è il feeling, maggiore è la curiosità, e la conseguente capacità dialogativa: se vi sentite “ricoperti” da parole di un Sagittario è buon segno!

Bilancia

Tranquilli ma non per questo taciturni anzi: eccellenti ascoltatori e grande dialogatori, riescono tuttavia a non essere “pesanti” grazie ad una dizione spesso molto “furba”. Sono alla costante ricerca di informazioni e curiosità ma sa assolutamente quando fermarsi.

Ariete

I chiacchieroni più tipici e prolifici sono sicuramente gli Ariete che quasi senza accorgersene, sono soliti parlare per ore ed ore anche senza un vero e proprio costrutto. La cosa che sorprende è la capacità di non stancarsi anche dopo ore ed ore di conversazione.

Leone

Più “strategici” ma non per questo meno prolissi degli altri segni: Leone usa le proprie abilità comunicative per ogni cosa, indifferentemente dal contesto: senza un’adeguato “condimento di parole”, il segno non sarebbe così affascinante.