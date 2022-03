Il miele ha avuto un’importanza nel corso della storia umana difficilmente equiparabile ad altre sostanze alimentari: la parola stessa sembra derivare dall’ittita “melit” (gli ittiti sono stati una delle prime civiltà antiche a sviluppare arnie per la produzione di miele). Gli antichi egizi compresero rapidamente le potenzialità di questa sostanza zuccherina, migliorando le tecniche di produzione controllata di miele.

Veniva considerata una sostanza di grande pregio, degna degli dei, utilizzata sia come dolcificante che come rimedio per lenire alcuni dolori, ed anche gli antichi greci lo consideravano altrettanto degno di rispetto ed importanza.

Sostanza benefica

Negli ultimi decenni questa sostanza zuccherina, sviluppata dalle api attraverso un processo del nettare e della melata dei fiori, ha trovato nuova diffusione ed applicazione, dopo essere stata a lungo “messa da parte” con l’avvento dello zucchero di canna prodotto sopratutto a livello industriale.

Con l’avvento del biologico il miele ha riacquisito uno status importante in virtù di eccellenti capacità nutrizionali: è composto in larga parte di zuccheri naturali come glucosio, fruttosio e saccarosio, sono presenti anche diverse forme di sali minerali come calcio, ferro, alluminio, magnesio e solfati, mentre è assente un qualsiasi apporto di colesterolo.

Se mangi il miele tutti i giorni avrai gravi rischi per la tua salute, ecco perchè

Tuttavia anche il miele “può fare male”, sopratutto se consumato in quantità eccessive: nonostante goda di un elevato potere saziante non è impossibile esagerare nelle quantità.

Tra gli effetti negativi sulla salute ad esempio per chi soffre di diabete mellito di tipo 2: in quantità moderate ha un effetto positivo ma basta esagerare per creare un vero e proprio scompenso, causato da squilibrio nutrizionale per eccesso di zuccheri semplici e di calorie. Anche se naturali gli zuccheri presenti sono comunque tali ed un consumo eccessivo può portare ad una condizione di carie dentale più frequente del normale.