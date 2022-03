Mantenersi in forma è un’aspetto fondamentale anche per chi non ha velleità sportive particolari: è oramai comprovato il legame tra l’esercizio fisico ed il benessere della psiche, del resto non è necessario “ammazzarsi di fatica” per ambire ad un buono stato di forma ma risulta evidente che alcune personalità si dimostrano maggiormente propense. Quali sono i segni più atletici in assoluto?

I segni più atletici dello zodiaco, c’è anche il tuo?

Si tratta soprautto di personalità sempre in movimento, che non necessitano di una vera e propria disciplina per dimostrarlo:

Scoprione

Anche se tende a fare vita sedentaria (non è scontato) Scorpione non riesce a stare senza fare niente e ad una comprovata e conosciuta produttività lavorativa segue una atletica non meno intensa: lo sport ed in generale il movimento lo fanno stare bene e lo aiutano a gestire le energie.

Leone

Può apparire eccessivamente pigro, in realtà ha costantemente bisogno di esercizio fisico, anche semplicemente lunghe passeggiate possono aiutarlo a smaltire il carico di energia che “si porta dietro”. Essendo profondamente accentrativi ed egocentrici, per loro l’atletismo e anche tanta esibizione. L’egocentrismo del Leone “ha bisogno” di essere uno spirito atletico.

Ariete

Non riesce a star fermo, ne mentalmente, ne tantomeno fisicamente: l’energia dell’Ariete è conosciuta ma riesce sempre a soprendere: anche in età avanzata amano mettersi alla prova anche con sport molto dispendiosi dal punto di vista fisico, detestano l’ozio ed al contrario necessitano continuamente di adrenalina. Non è facile “star dietro” ad uno di loro, sopratutto quando tende ad annoiarsi.