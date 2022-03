Da bambini siamo (quasi) tutti più liberi, spensierati e con meno pensieri, solitamente anche più innocenti prima che le esperienze di vita riescano a “indurirci” almeno in parte. Anche da adulti risulta essenziale mantenere vivo uno spirito “bambinesco” e leggero anche se per alcune persone sembra essere molto più semplice rispetto ad altre. Ecco i segni che restano spensierati anche in “tarda età”,

I segni più spensierati in assoluto: indovina qual è

Spiccano in particolare 3 segni che possono essere considerati “spensierati al massimo”. Ecco quali sono:

Sagittario

Pochi segni riescono a “prendere alla leggera” praticamente ogni cosa, anche i discorsi più seri senza per questo perdere lucidità. Sagittario è per il confronto aperto e quasi mai per lo scontro. Al contrario, “soffre” le personalità estremamente competitive e “seriose”.

Ariete

Può sembrare strano trovarli in lista, visto che Ariete è conosciuto sopratutto per l’estrema cura per ogni piccolo dettaglio. Al netto di un’aspetto estremamente austero e fortemente accentrativo, i nati sotto questo segno raramente si fanno cogliere dall’ansia, anzi, cerca la pace ed il divertimento anche al di fuori del contesto personale. L’importante è comprendere da subito le loro intenzioni e non cercare di “scavalcarli”.

Leone

I “piacioni” dello zodiaco, sono così spensierati da talvolta sembrare praticamente senza regole: i Leone infatti seguono sopratutto il loro istinto e il loro modo di vivere alla leggera tende a favorire parecchio l’assenza di stress. Anche se sono oberati di lavoro e sono vicini a scadenze precise, è difficile vedere un Leone rimproverare qualcuno.