Alcune persone sono così “avanti” con il pensiero rispetto alla media che sembrano quasi predire le cose: si tratta di personalità generalmente percepite come molto riflessive e “pensanti” ma non è sempre così. Essere intuitivi può essere anche una conseguenza di un modo di pensare estremamente istintivo ma che incredibilmente riesce a funzionare. Nonostante ciò faccia parte del corredo caratteriale di una persona fin dalla nascita, è possibile declamare i segni zodiacali più intuitivi di tutti: li abbiamo messi in ordine di classifica

I segni zodiacali più intuitivi: ecco la classifica definitiva

Alcuni segni potrebbero addirittura stupire: ecco quali sono.

3. Capricorno

Poche cose riescono a sorprendere un Capricorno ma non lo fa assolutamente pesare: è un profilo molto concreto, realista e con i piedi per terra, ma non per questo è “pesante” o fastidioso. Ama la tensione ma molto spesso “rovina la sorpresa” arrivando a comprendere i finali di film e serie in anticipo.

2. Bilancia

Tra i più ragionati in assoluto ma anche i più intuitivi dello zodiaco figurano i Bilancia che hanno una sorta di pace interiore nativa che li permette sempre di essere estremamente lucidi. Ciò li aiuta ad arrivare in “anticipo” in quasi tutte le situazioni in maniera molto naturale anche se per alcuni questo atteggiamento è troppo “spocchioso”.

1. Cancro

I più analitici sono inevitabilmente i più intuitivi in assoluto: impossibile sfuggire ad un loro sguardo esaminatore, in pochissimo tempo riescono a comprendere una situazione e la storia di una persona semplicemente dialogando. Tendenzialmente riescono a “nascondere” questa dote, almeno per un po’.