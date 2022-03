Oroscopo Branko domani, 29 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani martedì 29 marzo 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 29 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani è probabile che sarai alle prese con questioni economiche piuttosto delicate. Nel corso della giornata dovrai discutere di soldi o di beni, operare spartizioni, parlare di proprietà. Cerca di affrontare la discussione, mantenendo la calma.

Vergine

Domani gli astri ti incoraggeranno a fermarti per ragionare sopra una questione. Se da settimane stai avendo un problema nel posto di lavoro, momenti di tensione, un’offerta poco convincente o ritardi in un accordo, dovresti valutare il da farsi senza fretta. Prenditi tutto il tempo necessario per riflettere.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani sarà una buona giornata per cominciare a prenderti cura del tuo corpo. È tempo di cominciare una cura efficace, una dieta, rimetterti in forma dopo un inverno piuttosto faticoso. Le stelle ti aiuteranno a ritrovare un buon equilibrio psicofisico.

Scorpione

Domani più di uno Scorpione sarà messo con le spalle al muro dai pianeti. È probabile che dovrete fare una scelta d’amore importante: continuare la relazione o darci un taglio? Sarà indispensabile non mentire più a se stessi, ma prendere una decisione che ti restituisca la tranquillità che ti è mancata di recente.