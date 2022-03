Oroscopo Branko domani, 29 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani martedì 29 marzo 2022, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 29 Marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata piuttosto complicata. Nelle prossime ore potresti accusare un po’ di nervosismo o un leggero malessere. Forse è arrivato il momento di depurare il fegato, se da tempo lo hai appesantito. Perché non cominci una dieta disintossicante?

Capricorno

Domani si profila una giornata alquanto fruttuosa dal punto di vista professionale. Se hai una trattativa, un accordo importante in ballo, entro le prossime ore potresti ritrovarti in uno studio notarile a firmare carte scritte. Questi giorni saranno risolutivi per molti affari e contratti.

Acquario

Come indica l’astrologo Branko domani le stelle favoriranno specialmente gli affari immobiliari. Se da tempo stai pensando di comprare o vendere casa, di trasferirti in un nuovo appartamento, le prossime ore saranno di grande aiuto. Approfittane, per muoverti al più presto!

Pesci

Domani potrebbe balenarti in testa un‘idea vincente che non dovresti sottovalutare. Stai vivendo un momento magico, non solo in amore, ma anche nel lavoro. Dovresti sfruttare la presenza di Giove nel segno per concretizzare la tua idea, avviare un nuovo progetto. Ci saranno buone chance di successo!