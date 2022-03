Pazzesco ecco cosa accade quando mangi la bresaola

La bresaola rappresenta una delle cucine italiane per eccellenza nel ristretto regno dei salumi, categoria per cui il nostro Paese è ben noto, si pensi ai famosi salumi, vanto dell’Emilia-Romagna. Il nome stesso indica la presenza del sale, che viene utilizzato per la preparazione e la conservazione di questo alimento, in primis le migliori varietà di bresaola prodotte nella regione lombarda della Valtellina, detta Bresaola della Valtellina, da molti anni classificata con il marchio IGP, una variante prodotta nella provincia di Sondrio. La bresaola è un salume ricco di proteine ​​e povero di grassi e calorie. Di solito viene prodotto utilizzando carne di manzo preferita, in particolare utilizzando cosce di manzo. Cosa accadrebbe al nostro corpo se la mangiassimo sempre? Vediamo cosa hanno da dire gli esperti di nutrizione sulla bresaola.

Bresaola e diete, perché è suggerita dai dietologi?

La bresaola può essere consumata a tutti i pasti, dalla colazione alla cena. Infatti i pasti con la bresaola sono equilibrati, senza grassi, senza carboidrati, con molte proteine, e possono essere inseriti nelle diete dimagranti. La bresaola è un alimento che appartiene alla categoria dei salumi. Ma è l’unico di questo tipo considerato ipocalorico e insipido. La bresaola, infatti, è il meno grasso dei salumi, tanto che molti dietologi la includono nelle loro diete dimagranti.

Valore nutrizionale della bresaola

La bresaola ha poco più del 2% di grassi e 115 kcal per 100 grammi di prodotto. La bresaola è una carne magra e ricca di proteine. Ogni 100 grammi di bresaola, infatti, fornisce al nostro organismo 32 grammi di proteine. La bresaola, inoltre, è priva di carboidrati e di fibre negli elementi che la compongono. Tuttavia, una cosa che va sottolineata è che anche il nostro corpo ha bisogno di carboidrati e grassi, soprattutto quelli buoni. Proprio come qualsiasi abuso può causare dei problemi. Inoltre, ricordiamo che è sbagliato mangiare solo bresaola senza integrare la dieta con alimenti che forniscono al nostro organismo materiale, che non è presente nel salame.

Bresaola, alcune cosa a cui prestare attenzione

Tra affettati e salumi, la bresaola è il più digeribile. Come già noto, la bresaola è un’ottima fonte di proteine, ma anche un’ottima vitamina e minerale, molto buona per il metabolismo, e fosforo per ossa e denti. Una cosa da considerare, tuttavia, è che la bresaola è ricca di sale e colesterolo, entrambi dannosi per la salute in quanto possono portare a lungo termine a problemi cardiovascolari, che sono la causa principale di infarti e ictus. Per questo motivo nutrizionisti e dietisti consigliano di non esagerare nelle quantità e di limitare l’uso della bresaola a 200 grammi al giorno.