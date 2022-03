Uomini e donne sono tendenzialmente gelosi nella medesima “quantità” ma spesso i due generi tendono a farlo capire in maniera anche molto diversa: alcue donne, spesso considerate in modo superficialmente troppo emotive, possono essere gelose anche in modo poco evidente, mentre per molte altre questo sentimento è molto più percepibile. Esistono effettivamente alcuni segni zodiacali che, per quanto riguarda il mondo femminile, sembrano essere particolarmente gelosi.

Quali sono le donne più gelose dello zodiaco: ecco la risposta!

Alcuni segni potrebbero stupire qualcuno, non essendo “palesemente” gelosi:

Vergine

Non amano mettere in mostra i propri sentimenti in maniera evidente, ma quando tengono a qualcuno sono molto, davvero molto gelose ma non vendicative: tendono ad adottare il sistema della “goccia”, ossia una sorta di martellamento continuo quando sospettano di qualcosa.

Cancro

Discorso diametralmente opposto per le Cancro che sanno bene di essere gelosissime ma quantomeno riescono ad evitare scenate, non riuscendovi in maniera completa, appaiono sopratutto “melodrammatiche”. Adottano la tecnica dell’isolamento quando pensano di essere assolutamente certa che la propria gelosia risulti giustificata, anche se questo tende a rivelarsi un’arma a doppio taglio.

Scorpione

Passionali e anche un po’ ossessive, le donne Scorpione sanno guadagnare l’attenzione del proprio partner. Fin troppo però, visto che se viene data loro la giusta motivazione per palesare la propria gelosia, queste non se lo faranno ripetere due volte: scenate anche piuttosto “violente” sono una normalità per la donna Scorpione che non è gelosa in maniera saltuaria ma tende anche a non perdonare anche un piccolo tradimento.