Solitamente associamo il chiasso alla disorganizzazione ed all’immaturità anche se incide in maniera particolare l’educazione ed il contesto, come facilmente intuibile. Tuttavia anche se questi fattori risultano assolutamente non compromettenti, alcune persone non danno peso al fattore “rumore”, che può essere causato sia dalla voce. sia da un generale atteggiamento “pesante” in senso largo. Alcuni segni zodiacali sembrano essere particolarmente calzanti alla descrizione di “rumorosi”.

Ecco i segni più rumorosi dello zodiaco: è presente anche il tuo?

Sagittario

E’ un segno che non ama particolarmente i silenzi e sopratutto in contesti a lui più congeniali, tende a voler movimentare sempre il contesto che sta vivendo. Il Sagittario non conosce relax imposto e tende ad alzare la voce in maniera assolutamente naturale, sorprendendosi se le altre persone scelgono invece un atteggiamento più posato e comunicativo in senso tradizionale del termine.

Leone

La presenza del Leone non dovrebbe sorprendere assolutamente, essendo nato per stupire, per divertire e per farsi notare. Rispetto ai Sagittario risulta essere tendenzialmente meno fastidioso ma resta rumorossimo, anche perchè questo modus operandi si attiva quando crede che gli altri non lo ascoltino. L’aria bonaria e bonacciona riesce a non farlo apparire eccessivamente fastidioso, il più delle volte.

Toro

Sono quelli che per concentrarsi hanno bisogno particolare di sentire la musica a “palla”, di riflesso è quasi naturale aspettarsi un atteggiamento simile quando parlano. Sono anche piuttosto impetuosi e quindi sbadati quando si muovono, ma a questo non sembrano dare peso particolare. Ciò li rende considerabili segni che si “amano” o si “odiano”, che tendono quindi a dividere moltissimo le opinioni.