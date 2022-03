L’infedeltà, sopratutto quella coniugale, fa inevitabilmente parte della natura umana ed è spesso causata da una serie di fattori apparentemente molto diversificata, anche se spesso ha come comune denominatore alcuni tratti caratteriali. La personalità incide parecchio anche perchè razionalmente pochi sono realmente interessati ad essere “colti in flagrante”. Lo zodiaco ha un ruolo sicuramente importante per definire quali sono i segni più infedeli, o meglio, chi ha il maggior tendenza a tradire il partner.

I segni più infedeli dello zodiaco sono questi, lo sapevi?

Le motivazioni che portano all’essere infedeli sono varie e diversificate: ecco qualche esempio.

Ariete

Non sembra essere “alla ricerca di guai”, visto che è sempre oberato di impegni e lavoro, ma ciò non lo esenta dalle possibili “scappatelle” che possono essere interpretate quasi come perdonabili proprio in virtù di una tendenza allo stress. Ariete non vuole ferire il partner in questa maniera ma si trova spesso in condizioni estremamente favorevoli per il tradimento.

Bilancia

Un profilo individualista e che al netto di tante cose, tende ad essere egoista in modo estremo sopratutto quando iniziano a mancare le motivazioni. Non ha paura a cambiare partner senza reali motivazioni e per lo stesso motivo si sente quasi giustificato a tradire.

Vergine

Vergine invece ha bisogno di maggiori ragioni per esere infedele, anche se è molto, ma veramente molto difficile venirne a conoscenza, essendo particolarmente abili a depistare chi inizia ad avere questo genere di dubbi. In genere si tratta di personalità affascinanti che non hanno neanche bisogno di cercare situazioni compromettenti.