Uno degli ortaggi più riconoscibili è sicuramenter la zucca, un vegetale estremamente duttile e versificato della famiglia delle Cucurbitaceae, lo stesso di altre tipologie di vegetali come la zucchina, la zucca gialla, la zucca di Napoli, il cetriolo, il cocomero ed il melone. La famiglia delle Cucurbitaceae risulta essere tra quelle col più alto numero di specie utilizzate come cibo dall’uomo.

Ortaggio diffuso

Nello specifico, la Zucca risulta essere nativa della zona centrale delle Americhe, dove veniva coltivata dalle antiche civiltà precolombiane (semi di zucca risalenti a oltre 7 mila anni fa sono stati scoperti durante scavi archeologici). La zucca si è rapidamente adattata a contesti differenti da quelli di origine, come quelli europei. Per i paesi di origine anglosassone risulta essere parte integrante della festa di Halloween, al punto che la zucca, opportunamente lavorata e “svuotata” della polpa, è divenuta rapidamente un simbolo di questa antica ricorrenza che “cade” ogni 31 ottobre.

Mangiare zucca cruda: ecco cosa è stato scoperto!

Il suo consumo risulta particolarmente utile, indifferentemente dal tipo di preparazione, perchè è particolarmente ricca di sostanze utili per l’organismo come vitamine del gruppo B, vitamina E, C, H, K, PP, A, beta-carotene, oligoelementi: vanadio, boro, iodio, alluminio, ferro, cobalto, manganese, cromo, zinco, carboidrati, destrine e amido, glucosio, fruttosio, saccarosio, monosaccaridi, disaccaridi; acidi grassi polinsaturi omega-3 e omega-6.

Mangiarla cruda risulta essere sotto molti punti di vista la soluzione migliore, visto che senza cottura le proprietà appena elencate restano intatte e possono essere tranquilammente integrate nella maniera migliore nell’organismo.

Essendo un ortaggio particolarmente carico di acqua, senza cottura risulta essere anche più saziante e quindi maggiormente compatibile in virtù di regimi alimentari adatti a perdere peso. La zucca cruda deve essere, prevedibilmente tagliata e lavata con cura, prima di essere consumata, risultando particolarmente adatta a combinazioni con varie tipologie di spezie e salse.