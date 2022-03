Oroscopo Paolo Fox domani, 30 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 30 marzo 2022. Marzo sta per cedere il testimone al mese di aprile. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 30 Marzo: amore, lavoro e salute di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggete il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata sottotono, ma da giovedì qualcosa migliorerà. Anche se stai vivendo un periodo piuttosto fiacco, non devi scoraggiarti. da maggio arriveranno nuove occasioni, nel lavoro e in amore. Soprattutto sarà un crescendo che ti accompagnerà a un 2023 di successo. Dovrai resistere ancora un po’, ma sappi che il peggio è passato. Concentrati sul futuro! Tutto ciò che partirà adesso potrebbe trasformarsi in qualcosa di grande il prossimo anno.

Vergine

Domani si preannuncia una giornata un po’ stressante. Non avrai problemi di lavoro, tutt’altro! Tutto quello che sei riuscito a conquistare finora nessuno potrà levartelo! Piuttosto nel corso di questo mercoledì comincerà a salire un po’ di stanchezza fisica e mentale accumulato nel tempo. Per qualcuno sarà così grande il senso di spossatezza che preferirà starsene da solo, alla larga da seccatori e da discussioni. Meglio farsi scivolare le cose addosso. Da giovedì il morale tornerà più alto.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani, giovedì e venerdì sarà essenziale, quasi tassativo, chiarire alcune faccende in amore e nel lavoro. Con la Luna e Mercurio in aspetto contrario è meglio non sottovalutare eventuali tensioni o problemi. Forse hai vissuto una lontananza che ora dovrai colmare o sei solo stato male. Cerca conforto in chi ti vuole bene, nei tuoi affetti più cari. Entro la fine di aprile dovrai occuparti di una cosa importante, che ti sta a cuore, che sia un progetto, delle cure fisiche. Se non rimanderai, riuscirai a risolvere la questione in tempo, altrimenti rischierà di aggravarsi.

Scorpione

Domani sarà una giornata un po’ strana, ma da venerdì avrai finalmente un grande cielo. Nelle prossime ore potrebbero tornare a galla problemi personali o famigliari. Da settimane ciò che mette in difficoltà molti Scorpione è soprattutto una certa apatia, al stanchezza di fare sempre le stesse cose. Qualcuno si sentirà anche insoddisfatto delle sue relazioni interpersonali o di una persona in particolare. Non sarà affatto strano se, pur stando in mezzo agli altri, ogni tanto ti sentissi solo! Forse dovresti provare a staccare la spina, concederti una piccola vacanza.