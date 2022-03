Oroscopo Paolo Fox domani, 30 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani mercoledì 30 marzo 2022. Eccoci arrivati già a mercoledì. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 30 Marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curiosi di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggete il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà utile fare lo stretto indispensabile e nulla di più. Soprattutto occorrerà cercare di rimanere in forma, evitare persone che potrebbero fari irritare o discutere. Già da un giorno hai la tentazione di prendere le cose di petto: sarebbe meglio autocensurarsi per non ritrovarsi in inutili e sfiancanti contrasti. Ricordati che a partire da maggio arriveranno opportunità interessanti e comincerà ufficialmente la tua vera ripartenza.

Capricorno

Domani il Sole e Mercurio contrari potrebbero rallentare trattative di lavoro o legate a una casa, provocare ritardi irritanti. Meno incertezze in amore dove avrai le idee molto più chiare. O avrai chiuso del tutto un rapporto oppure avrai ritrovato una buona complicità di coppia. Se, però, di recente la relazione è stata un po’ penalizzata da pensieri e impegni pratici, dovresti sforzarti di recuperare. Il weekend ti offrirà ottime occasioni per farlo o, chi è single, per conoscere nuova gente.

Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani crescerà il desiderio di rivoluzionare la tua vita. Già da un po’ ti solletica in testa l’idea di cambiare radicalmente, fare qualcosa di nuovo ed elettrizzante e magari coinvolgere altre persone. Che sia una piccola soddisfazione, un evento, un nuovo progetto, saranno molti gli Acquario che si muoveranno e combineranno qualcosa di bello. Anche l’amore sta tornando in auge.

Pesci

Domani si preannuncia un’altra giornata molto promettente. In questo periodo tu sei uno fra i segni favoriti delle stelle. Potrai finalmente affrancarti da un passato che ti ha fatto stare male e cominciare a pensare a qualche novità interessante. Stelle generose anche in amore, per le coppie che vogliono progettare qualcosa di grande o per chi è pronto a rimettersi in gioco, dopo alcune esperienza negative.