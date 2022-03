La sindrome di Peter Pan sembra essere appannaggio maggiormente esclusivo del genere maschile, che anche nella percezione comune, tende a “restare infantile” anche in età avanzata. In alcuni casi tuttavia questo concetto viene portato all’estremo e l’immaturità può effettivamente essere considerabile un vero e proprio difetto, quando non un limite a tutti gli effetti. Ecco quali sono i segni zodiacali legati al mondo degli uomini, tendenzialmente fin troppo immaturi da sopportare.

Quali sono gli uomini più immaturi? Ecco cosa dice lo zodiaco!

Nonostante un uomo sbarazzino possa indubbiamente avere il suo fascino ma come in tutte le cose “il troppo storpia”.

Bilancia

Tende a dipendere troppo dagli altri e non assumere posizioni effettivamente chiare in ambito lavorativo, scelte che non sono troppo differenti anche in altri ambiti: gli uomini Bilancia sono dei “bambocconi”, degli spiriti leggeri che nonostante non sfuggano alle responsabilità a volte possono essere irritanti proprio per l’aspetto “poco maturo”.

Cancro

Legatissimi alla propria famiglia, sopratutto se particolarmente numerosa: un uomo Cancro non taglierà mai totalmente i legami con la stessa perchè vive di ricordi ed è fortemente nostalgico. Restano degli “eterni bambini” fino alla tarda età, anche sul posto di lavoro, dato che pochissime cose sembrano effettivamente preoccuparli sul serio.

Pesci

L’uomo Pesci è l’antitesi della maturità, sopratutto quando si parla dei rapporti umani: tende ad avere reazioni scomposte quando non soddisfatto e in amore assume posizioni definibili “melodrammatiche” a larghi tratti. Apparentemente non è egocentrico ma deve essere continuamente supportato e non è assolutamente indipendente in amore, anche se tende ad essere di contro molto fedele.