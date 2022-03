Agire di getto, d’impulso, per contrastare specifiche situazioni viene considerato “a pelle” un modus operandi positivo, perchè da la sensazione di essere in grado di contrastare immediatamente le situazioni, sopratutto quando si parla di uomini. Come spesso accade tuttavia il “troppo storpia” ed alcune personalità maschili possono avere difficoltà a limitare i propri impulsi in fatto di azioni. Gli uomini maggiormente impulsivi possono essere anche parzialmente definiti anche dal segno.

Gli uomini più impulsivi in assoluto! Ecco quali sono

Leone

Molto poco ragionativi, i Leone prendono le situazioni “di faccia” ed anche se questa si rivela una scelta a volte sbagliata, semplicemente questa l’unica maniera che conoscono non solo di affrontare i problemi ma anche per “saggiare” la situazione, quando non conosciuta. Insomma la loro non è una scelta ma l’unico effettivo modo per comprendere ed affrontare qualsiasi cosa.

Sagittario

Non amano le occasioni sprecate ed i ragionamenti troppo lungi (ma non per questo significa che sono persone semplici), molto semplicemente prediligono “l’agire immediatamente” anche a costo di farsi carico delle eventuali conseguenze. Hanno una forte tendenza a litigare anche in modo piuttosto aggressivo con chi invece prova a limitare il loro impeto, sopratutto quando hanno la certezza di avere ragione.

Gemelli

Impulsivi non per “scelta ragionata” quanto per natura: Gemelli è un segno profondamente sensibile ed “instabile” a causa di quella che da molti viene definita una vera e propria doppia personalità. In realtà prova ad apparire più tranquillo possibile anche se quasi sempre non vi riesce al meglio, “esplodendo” in reazioni assolutamente incontrollate.