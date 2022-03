Essere pazienti è una vera e propria virtù, anche se l’età e l’esperienza sono fattori che riescono a rendere meno “fumantino” anche un carattere che rientra nella categoria dei “nervosi”. Con questo termine si fa effettivamente riferimento ad una tendenza a perdere la pazienza con troppa facilità e quando questo accade, in genere il soggetto in questione non riesce o non vuole celare alcun tipo di reazione esterna emotiva.

I 3 segni più nervosi dello zodiaco: ecco la classifica

I segni zodiacali più nervosi non sono necessariamente quelli poco pazienti: ecco una mini classifica che può aiutarci a capire meglio il concetto.

Vergine

Apparentemente “non ci sta” in questa classifica ma solo perchè amano tenere le cose sotto controllo, nervi inclusi. Tuttavia hanno maggiori difficoltà a nascondere la propria dose di nervi quando si trovano in contesti troppo differenti da quelli che gli apparengono: non sono segni “violenti” ma estremaemente “potenti” con le parole.

Sagittario

Non amano essere contraddetti ma non per una questione di ego: solo loro possono confutare le loro stesse opinioni e questo li rende protagonisti di improvvisi, almeno apparentemente scatti d’ira, che solitamente durano pochi minuti. Loro non ci provano neanche a mascherare questa tendenza.

Ariete

Sono un “fascio di nervi” continuo, non perchè siano effettivamente preoccupati di continuo di qualcosa, ma perchè ciò rappresenta il loro normale status. Se questo per loro è normale, lo stare sempre “sull’attenti”, lo stesso non si può dire per le persone che devono averlo accanto. In molti casi comunque riescono a comprendere il disagio che portano, e limitare le loro reazioni di conseguenza.