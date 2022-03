Oroscopo Paolo Fox domani, 31 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani giovedì 31 marzo 2022. Eccoci arrivati già a mercoledì. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 31 Marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curiosi di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggete il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai finalmente cominciare a lavorare su nuove idee e progetti. A partire da maggio e, soprattutto dal 2023, la grande svolta diventerà sempre più fattibile. La tua vera ripartenza è in atto. Nei prossimi mesi ci saranno novità interessanti nel lavoro, forse stai già preparando il campo. Dopo due giornate piuttosto faticose, da domani potrai recuperare anche in amore. Momento intrigante per chi vorrà fare nuovi incontri.

Capricorno

Domani e venerdì sarebbe meglio farsi scivolare le cose addosso ed evitare discussioni. Sabato, invece, dal pomeriggio in poi sarà possibile affrontare un problema in amore o in famiglia. Sforzati di non chiuderti in te stesso, perché rischieresti di peggiorare le cose. Possibili fastidi fisici, forse legati alle articolazioni, tuo punto debole da sempre.

Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarai ancora uno fra i segni favoriti delle stelle. Sarai sostenuto da molti pianeti importanti, tra i quali Venere e Marte nel tuo spazio zodiacale. Crescerà la voglia di cambiamenti, di novità entusiasmanti, vivere in mezzo alle persone che ami questo momento elettrizzante. Periodo promettente anche per l’amore.

Pesci

Domani potrai contare ancora su stelle interessanti e, soprattutto, un Giove in prima linea determinato a cambiare in meglio la tua vita. Non sprecare questo momento importante, restando bloccato con la mente nel passato. Sii più ottimista e guarda avanti con fiducia. Mettiti in gioco, se da qualche giorno hai un’idea che ti balena in testa, la voglia di avviare un nuovo progetto. Ci saranno buone chance di successo.