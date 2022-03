Il coraggio è una delle virtù più naturalmente apprezzate e decisamente poco divisive in assoluto, associate in maniera stereotipata sopratutto al genere maschile, ed in generale alla mascolinità ed alla forza. Il significato stesso può essere applicato in praticamente ogni contesto, anche quello sentimentale e lavorativo, ma come facilmente intuibile anche dal titolo, non tutti possono fregiarsi del titolo di “Cuor di leone”. Quali sono i segni più “paurosi” dello zodiaco?

Per nulla “Cuor di leone”: ecco i segni più paurosi dello zodiaco!

E’ decisamente difficile, almeno nel primo “impatto” comprendere il livello di coraggio di qualcuno: alcuni segni riescono a celare piuttosto bene la loro “poca inclinazione” al coraggio.

Vergine

Può sembrare strano trovare un segno volitivo e in quasi completo controllo di ogni situazione come Vergine in lista: in realtà vive in una sorta di “paura controllata”, sopratutto relativa a non essere all’altezza, avendo anche standard particolarmente alti, sia lavorativamente che in senso generale, sentimentale incluso. Celano anche bene l’ansia, quasi sempre almeno.

Toro

Sorprendente ma non troppo anche il segno del Toro che è profondamente sensibile ed insicuro, quindi viene percepito agli occhi di chi li impara a conoscere i nati sotto questo segno, come estremamente insicuri e spaventati, ecco perchè tendono a celare queste sensazioni in modo brusco, sopratutto.

Sagittario

Estremamente sensibile, è alla costante ricerca della pace e della comprensione altrui: Sagittario non vuole essere differente da quello che è quindi non viene considerato un segno “falso”, ma anzi quasi orgoglioso dei propri difetti. Non sono coraggiosi e ammettono i propri timori.