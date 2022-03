La gelosia, come abbiamo già osservato, “colpisce” indistintamente generi femminili che maschili in maniera pressochè identica, anche se ciò che fa la differenza è spesso il modo di metterlo in mostra: gli uomini sono tendenzialmente più plateali delle donne, che invece preferiscono i “sotterfugi”. Tuttavia non sono regole scritte, e alcuni segni maschili, come vedremo, sono generalmente considerabili gelosi in maniera più costante e non sempre così evidente.

Gelosissimi! Ecco i segni maschili più gelosi in assoluto

Non per forza la gelosia maschile è “peggiore” rispetto a quella femminile: in alcuni casi denota semplicemente insicurezza.

Ariete

Decisamente fumantini, passionali ma anche insicuri: non sono i più fedeli dello zodiaco ma di contro stanno sempre a “pensare a male”. Rispetto al loro carattere decisamente estroverso non amano le scenate (di solito) ma fanno comprendere il disagio provocato dalla gelosia molto, ma molto bene.

Pesci

Quasi inaspettatamente, l’uomo Pesci finisce il lista: anche lui non la da a vedere ma senza particolari proclami tende a preoccuparsi non tanto dell’infedeltà del partner quanto al contesto: spesso tende ad essere ossessionato o comunque preoccupato da possibili eventuali “sostituti” dal punto di vista sentimentale della propria metà. Sono estremamente gelosi, anche se ciò tende a “cozzare” con la loro personalità molto posata.

Cancro

Mettono “tutto” in una relazione e si aspettano che la controparte faccia lo stesso. Anche se questo avviene, hanno la forte tendeza a lamentarsi del superfluo e anche se comprendono che questo sentimento è il più delle volte derivato da insicurezze e paranoie proprietarie.