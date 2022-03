Per “tossicità” negli esseri umani si fa generalmente riferimento alla capacità da parte di alcune persone di instillare sensazioni molto negative verso chiunque decida di intraprendere qualsiasi tipo di relazione sociale. Questo fattore resta molto soggettivo ma al netto dei “gusti personali”, alcuni uomini possono essere considerati effettivamente tossici, almeno rispetto alla media.

Gli uomini più tossici dello zodiaco: ecco quali sono

Lo zodiaco può senz’altro venirci incontro in questa opera di comprensione generale: ecco una piccola lista per “stare attenti a chi frequentate”.

Gemelli

Amorevoli e poi, d’un tratto, improvvisamente freddi. Idem per quanto riguarda la gentilezza, che può facilmente diventare aggressività se non addirittura violenza (verbale): gli uomini Gemelli possono essere incredibilmente affascinanti e stimolanti ma bisogna essere molto pazienti e pronti a scendere a patti con un bel po’ di stress.

Leone

E’ un profilo fondamentalmente di buon cuore ma la sua voglia di farsi notare, può effettivamente essere stancante a più riprese, sopratutto se ci convivete: Leone è un segno egocentrico, rumoroso e fortemente accentrativo. Preparatevi a stare “poco in pace”.

Toro

Molto energetici e passionali ma anche molto complicati, tendono a vivere e far vivere ogni forma di relazione, sopratutto sentimentale, in modo estremamente stancante a lungo andare. Non amano essere presi in giro neanche un po’ e questo porta a fasi di stress quando viene contraddetto. Le cose possono andare ancora peggio se viene lasciato, non ha tendenze da “stalker” ma è piuttosto complicato da gestire anche una volta che la relazione è finita.