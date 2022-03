Tutti noi abbiamo una sorta di “limite” dal punto di vista nervoso, che una volta superato, ci fa perdere quello che viene definito l’autocontrollo, scatenando reazioni più o meno incontrollate. Sebbene queste possano essere effettivamente fonte di nervosismo diffuso, alcune persone appaiono il più delle volte “immuni” agli attacchi di nervi. Non significa che non possano arrabbiarsi ma solitamente quando questo avviene questi profili sono sempre molto tranquilli, posati e rilassati anche in condizioni piuttosto problematiche. Ecco i segni più notoriamente tranquilli in assoluto.

I segni zodiacali più tranquilli sono questi, lo sapevi?

Scorpione

E’ un vero tornado di emozioni ma solitamente quella che traspare maggiormente è un aspetto quasi sempre tranquillo, ragionato e posato. Anche se questo modus operandi può andare in forte contrasto con chi è invece più istintivo, solitamente riescono a controllare con un’adeguata abilità conversativa quasi ogni emozione.

Bilancia

Quasi inevitabilmente, i Bilancia risultano essere quasi impossibili da “scalfire” dal punto di vista del “mood”. La motivazione è che hanno un’enorme fiducia dei propri mezzi ma sono anche degli ottimisti convinti, in senso generale. D’altro canto detestano le ingiustizie e pur essendo dei democratici assoluti, sono i primi a criticare, in maniera costruttiva.

Acquario

Sono alla continua ricerca della quiete, e quasi sempre riesce amantenere il controllo senza paticolari sforzi mentali pur essendo estremamente emotivi ed instabili. La loro maturità sta proprio nel “non farlo capire” agli altri, ma rappresenta anche un grosso limite. Sono infatti estremente criptici e talvolta molto, ma molto complicati da gestire.