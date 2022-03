Oroscopo Branko domani, 1 Aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 1 aprile 2022, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 1 Aprile: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai primi quattro segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani la tua Luna Nuova potrebbe fare nascere una passione intensa, esuberante , improvvisa. Per qualcuno potrebbe perfino rivelarsi qualcosa di duraturo, a patto che tu ci metta la giusta dose di buona volontà e di cura.

Toro

Domani la tua cara Venere sarà ancora in quadratura. ti aspetta un’altra giornata di profonda inquietudine in amore. Dovrai pazientare ancora per poco, perché molto presto il pianeta traslocherà nel segno dei Pesci, tuo amico. A quel punto riuscirai a recuperare un po’ di tranquillità in più.

Gemelli

Come indica l’astrologo Branko domani un vibrante novilunio potrebbe portare un incontro inaspettato. a chi è solo e promette emozioni e sorprese. Oltretutto Venere, Marte e Sole saranno in buon aspetto: avrai tutte le carte in regola per riportare l’amore in primo piano.

Cancro

Domani il mese di aprile inizierà con una Luna nuova, di fuoco, come il segno che la ospiterà. Tu sei figlio della Luna e i cambi di fase ostili ti destabilizzano non poco. Nelle prossime ore occorrerà molta pazienza e cautela, se non vorrai innescare qualche spiacevole discussione.