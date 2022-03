Oroscopo Branko domani, 1 Aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 1 aprile 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 1 Aprile: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo Branko domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani la Luna Nuova sarà nel segno dell’Ariete: l’allegro fuoco che viene dal questo segno ti fa sempre bene, ti regala grinta ed energia. Dovrai fare tue un po’ delle caratteristiche arietine, perché in questo momento siete un po’ affaticati e non riuscite le posizioni che già occupi o che vorresti.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani, con la Luna nuova, potrebbero arrivarti delle notizie che riguarderanno una proprietà famigliare, un’eredità, la vecchia casa dei genitori e dei nonni. Forse è una faccenda che si trascina da tempo e che è arrivata l’ora di affrontare.

Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani aprile ti accoglierà con la Luna Nuova che potrebbe suscitare in te una fiammata di rabbia o una scintilla di gelosia nella coppia. Meglio avere particolare prudenza e tenere il nervosismo sotto controllo.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani la Luna Nuova potrebbe aprirti inedite opportunità di lavoro, colloqui da fare. È dallo scorso anno che Saturno mette in evidenza i motivi della tua insoddisfazione. Non ti senti valorizzato e riconosciuto, le tue strategie non vengono seguite come vorresti tu o forse vorresti solo più spazio e autonomia.