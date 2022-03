Oroscopo Paolo Fox domani, 1 Aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 31 marzo 2022. Eccoci all’ultimo giorno di aprile. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani, 1 Aprile: amore, lavoro e salute di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggete il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la tua forza sarà ancora più evidente. Man mano che passano i giorni tu stai recuperando vigore e grinta, forse sono arrivate perfino già buone notizie. Le situazioni appena avviate avranno un bel decollo da maggio in poi. Chi è alle prese con un contenzioso, ne vedrà la risoluzione proprio verso maggio. Insomma, a quanto pare il peggio è ormai alle tue spalle, anche in amore.

Toro

Domani finalmente potrai lasciare indietro un mese, marzo, che ti ha stressato molto. Nelle ultime settimane hai avuto una piccolo crisi di coppia, forse un malessere oppure preoccupazioni per una persona cara. Aprile ti permetterà di riappacificarti e riportare la tranquillità nella tua vita. Anche nel lavoro ci sono stati problemi, forse qualcuno ti ha tradito, hai avuto spese o provocazioni. Weekend ancora un po’ agitato, ma poi tutto migliorerà.

Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovresti impegnarti per riportare l’amore in primo piano. Se ci sono chiarimenti da affrontare, sarebbe il caso di farlo nei primi giorni di aprile. Il prossimo fine settimana favorirà soprattutto le passioni intense, i flirt, le storie part-time: chi non ha voglia di impegnarsi a lungo, dovrebbe approfittarne. La seconda metà del 2022 daranno un nuovo slancio al lavoro, alle questioni legali o burocratiche rimaste bloccate.

Cancro

Domani potrebbe essere una giornata un po’ faticosa dal punto di vista mentale ed emotivo. Anche se, di tanto in tanto, ti senti solo, in realtà hai molto persone che ti amano. Chi di recente ha cambiato lavoro o ha vissuto qualche piccola novità, adesso potrebbe faticare a ritrovare un equilibrio. Per fortuna, il mese di aprile sarà efficace nel preparare buone fondamenta per il futuro. Chissà che nei prossimi giorni non nasca un nuovo sentimento, forse un’amicizia online.