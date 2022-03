Oroscopo Paolo Fox domani, 1 Aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 1 aprile 2022. Eccoci arrivati già a venerdì. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 1 Aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curiosi di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggete il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la tua riscossa sarà ormai cominciata. Aprile sarà un mese di preparazione, di proposte da valutare, di semina importante in vista dei mesi successivi. Da maggio in poi potrai fare grandi passi avanti nella realizzazione dei tuoi progetti, otterrai risorse preziose per il futuro. Approfitta di queste giornate pe tagliare i rami secchi, chiudere le relazioni che non hanno ragione di continuare a esserci.

Capricorno

Domani sarà indispensabile avere la massima cautela in amore, perché nei giorni scorsi potresti esserti infuriato troppo. Sforzati di vivere le prossime ore con più calma, con più leggerezza. Da sabato pomeriggio potrai recuperare alla grande. Fra pochi giorni Venere tornerà attiva e ti darà una gross amano a ritrovare più serenità. Nelle prossime settimane chi è solo potrebbe fare nuovi incontri importanti.

Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani si preannuncia una giornata molto forte, poi da sabato potrebbero ritornare delle preoccupazioni, qualche pensiero di troppo. Se da giorni hai in testa un’idea, un progetto che vuoi condividere con gli altri, potresti diventare particolarmente convincente e trainante. Cerca, però, di non illuderti, di restare coi piedi per terra. Nel prossimo fine settimana potrebbe ritornare la voglia di vivere alcune piccole trasgressioni.

Pesci

Sabato e domenica sarai sostenuto da un cielo molto forte che ti permetterà di portare avanti un progetto a cui tieni. Da qui in avanti, grazie a un bellissimo Giove, potrai realizzare qualcosa di più, a seconda di come hai saputo seminare in passato. In questo momento ti senti più sicuro e determinato, hai le idee più chiare. Se in passato hai fatto alcune scelte faticose, sappi che nei prossimi giorni potrebbero regalarti novità interessanti.