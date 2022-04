Uomini e donne possono essere egualmente manipolatori, anche se spesso il contesto generale risulta essere “maschio centrico” e quindi sono proprio gli uomini a risultare più “evidenti” in questa caratteristica, mentre le donne, almeno in senso generico, lo sono in maniera meno visibile. Un uomo può essere manipolatore per natura, non necessitando quindi di reali motivazioni per farlo, mentre in altri casi è la mania di controllo, l’insicurezza e tante altre cose. Gli uomini più manipolatori possono essere “evidenziati” anche dallo zodiaco.

Ecco gli uomini più manipolatori dello zodiaco: c’è il tuo?

Non sono segni facili da inquadrare, sopratutto nelle “varianti maschili”.

Sagittario

Manipolatori ma non “apposta”, nel senso che è la loro stessa formazione caratteriale a farli effettivamente rientrare in questa lista. La motivazione non è tuttavia spiegabile in senso assoluto ma può essere effettivamente fastidiosa perchè spesso avviene tramite una sottile comunicazione.

Scorpione

Testardi e manipolatori, per loro è una questione di “lotta personale”: imporre il proprio pensiero li fa stare bene ed in pace con il mondo ma a volte non basta, hanno bisogno di qualcuno in particolare da “comandare” seppur in maniera non diretta attraverso una dose di carisma ben conosciuta da parte di chi conosce gli esponenti del segno.

Gemelli

Sono forse i più complicati da gestire, in quanto non è semplice comprendere l’intenzionalità della manipolazione. La doppia personalità del segno li rende incostanti e quindi assolutamente imprevedibili ed anche una parola gentile può far sorgere il dubbio che sia stata pronunciata per qualche “secondo fine”.