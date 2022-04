Oroscopo Paolo Fox domani, 2 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 2 aprile 2022. Eccoci all’ultimo giorno di aprile. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani, 2 Aprile: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggete il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo Paolo Fox domani, 2 aprile: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani mattina la Luna sarà ancora nel tuo segno: aspettati qualche notizia interessante. Questo oroscopo preannuncia una grande ripresa che non dovrai bloccare con pensieri pessimisti. Cile promettente anche per chi è alla ricerca dell’amore.

Oroscopo Paolo Fox domani: Toro

Domani e domenica dovresti evitare di tornare con la mente indietro nel tempo, a preoccupazioni che ti hanno tormentato nei mesi passati. Cerca di trascorrere un fine settimana più tranquillo, da ogni punto di vista. Venere contraria potrebbe farti dire cose di cui poi ti pentiresti: meglio contare fino a tre, prima di aprire bocca. Dalla prossima settimana le cose miglioreranno.

Previsioni Paolo Fox domani: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani si preannuncia l’inizio di un weekend che potrebbe riportare l‘amore in auge. Chi ha cominciato una storia a marzo poco convincente oppure vissuta come avventura e non come rapporto serio, questo mese dovrà decidere se portarla avanti o mettere un punto. In questo momento hai molta energia e un buon oroscopo, ma il meglio arriverà nella seconda metà dell’anno, specie per chi lavora in proprio.

Oroscopo domani Paolo Fox: Cancro

Domani finalmente comincerà un weekend stimolante e potrai lasciarti alle spalle le tensioni degli ultimi giorni. Nelle prossime ore potrebbe capitarti qualcosa di bello: un progetto che riparte, la soluzione a un problema o una novità interessante. Il mese di aprile potrebbe riservare qualche piacevole sorpresa in campo sentimentale per chi è solo da tempo…