Il mondo maschile, anche se apparentemente “meno complesso” rispetto a quello femminile è comunque molto diversificato e difficile da interpretare, sopratutto nell’ambito di una relazione sentimentale. Le motivazioni possono essere estremamente diverse, dalla paura di impegnarsi ma anche legate ad insicurezze e priorità differenti. Lo zodiaco può sicuramente aiutarci, dandoci un indizio o anche qualcosa in più in merito. Ecco quali sono i segni più complicati da conquistare, o meglio gli uomini più difficili in tal senso.

Quali sono gli uomini più complicati da conquistare? Ecco i segni!

Scorpione

E’ tutt’altro che un segno freddo e distaccato, anche se sulle prime può dare quest’impressione. Il concetto principale legato ad una poca appetibilità dello Scorpione è che si tratta di un segno estremamente “duro” da cambiare, pur essendo molto disponibile al dialogo, difficilmente cambierà posizioni. E’ una parte del carattere tipico del profilo, ma che non viene percepito come un difetto da loro stessi, anzi.

Acquario

Differente la situazione per Acquario, un segno gioviale solo in parte: è un ottimo amico e confidente, anzi spesso è il “migliore amico” possibile ma è seriamente spaventato dalle responsabilità che possono manifestarsi nell’ambito di una relazione. Anche se è ben disposto a legarsi, può essere molto complicato gestire i loro sentimenti in modo maturo.

Toro

E’ una bella “gatta da pelare” l’uomo Toro. E’ un segno che non ha manie di controllo (generalmente) ma in una relazione è solito imprimere una forte impronta personale. E’ assolutamente paritario ma ama imporre il proprio pensiero, sempre e comunque e ciò porta ad una dose di stress in crescendo sopratutto perchè ha bisogno costantemente di certezze.