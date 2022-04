Soffri di cistite? Scoperti tutti gli alimenti che alleviano il dolore e disinfettano l’organismo

La cistite è un’ infiammazione molto fastidiosa della mucosa vescicale, dovuta ad infezioni batteriche sostenute principalmente da Escherichia coli.

Le infezioni alle vie urinarie come la cistite possono essere favorite da fattori come l’assunzione di contraccettivi orali, carenza estrogenica, rapporti sessuali non protetti, coliche renali o diabete.

Esiste anche una forma cronica di cistite, quella interstiziale, dovuta ad una progressiva consumazione della parete vescicale, priva di presenza batterica, che richiede un intervento prettamente sanitario.

La cistite si manifesta con una forte necessità di urinare, bruciore durante la minzione, sensazione di incompleto svuotamento vescicale, disuria e sangue nelle urine. Ma può provocare anche febbre, urine maleodoranti e crampi addominali.

Scoperti tutti gli alimenti che alleviano il dolore e disinfettano l’organismo

Oltre ai rimedi medici, esistono alcune cure naturali per alleviare il bruciore.

In caso di cistite bisogna mangiare alimenti proteici, cereali, prugne e mirtilli che acidificano le urine; molta frutta e verdura, ricca di antiossidanti; è utile anche bere il succo di mirtillo e assumere yogurt con fermenti lattici.

Per velocizzare la guarigione, è consigliato assumere tisane con principi attivi estratti da piante ad azione diuretica o disinfettante delle vie urinarie come l’uva, gli asparagi, l’ortica, il carciofo, il finocchio, il mirtillo, l’ echinacea e l’ortosifon.

L’assunzione quotidiana di prodotti a base di mirtilli rossi, in succo o in capsule, è stata più volte promossa come metodo per prevenire le infezioni del tratto urinario.

Il succo di mirtilli è utile per prevenire le infezioni delle vie urinarie, infatti riduce il pH delle urine non permettono ai batteri di aderire alle vie urinarie grazie all’alto contenuto di Proantocianidine, cioè polifenoli che bloccano l’adesione dei batteri alle pareti interne di vescica e vie urinarie. Assumere regolarmente il succo di mirtillo avrà effetti benefici sul microcircolo, migliorando la fragilità capillare e alleviando il gonfiore a gambe e caviglie.

Con la cistite bisogna evitare di assumere alimenti irritanti per le vie urinarie come il cioccolato, gli alcolici, il formaggio, l’aceto e il peperoncino.