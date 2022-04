La curiosità è un elemento assolutamente indispensabile per qualsiasi tipo di scoperta e relazione sociale. Essere curiosi è tendenzialmente considerato un bene, un fattore positivo che porta a voler scoprire ed esplorare contesti magari a noi sconosciuti. Anche se non bisogna esagerare, sopratutto quando si “tocca” contesti particolari dove la prudenza dovrebbe essere una risorsa ancora più importante, del resto il detto la curiosità uccise il gatto, non è nato per caso. Non necessariamente i curiosi sono i più ficcanaso, anche se in alcuni casi è proprio così. Quali sono i segni più curiosi in assoluto?

I più curiosi in assoluto: scoprilo dal segno zodiacale

Toro

Non dovrebbe stupire nessuno trovare il Toro in lista, rappresentano i curiosi nel senso più semplice, tradizionale e se vogliamo, ingenuo del termine: a scuola sono quelli che stanno sempre a chiedere “perchè” a qualsiasi domanda o affermazione. Non amano le risposte scontate e le cose banali anche se talvolta sono un po’ invadenti.

Gemelli

Un segno fuori dagli schermi come Gemelli non può che far parte della schiera dei segni più curiosi. Da certi punti di vista merita il primato perchè è anche un temerario e non ha paura di mettersi in discussione. Non segue schemi precalcolati ed è pronto a “spocarsi le mani” quando sperimenta in ogni ambito che conosce ma anche in quello che NON conosce.

Sagittario

Curiosi sicuramente ma in maniera estremamente selettiva: per loro non c’è una motivazione vera e propria, amano “farsi i fatti degli altri” anche se sanno essere poco pettegoli. In sostanza, per loro è più un passatempo che altro.