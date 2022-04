Aprile, dolce dormire: con l’arrivo della primavera e con il graduale ritorno di temperature meno rigide, siamo (quasi) tutti un po’ più pigri. La pigrizia è strettamente correlata all’indolenza ma può assumere forme più disparate ed essere “gestita” in maniera anche molto diversa da persona a persona.

C’è chi è sempre pigro ed non ha interesse a nasconderlo, c’è chi è consapevole e quindi prova a redere meno evidente questo tratto, solo per fare qualche esempio. Quali sono i segni più pigri?

I segni zodiacali più pigri: c’è anche il tuo?

Leone

E’ un segno attivo ma anche molto pigro: se ciò può sembrare un paradosso, così non è, essendo molto pratici ed abili a celarlo. In realtà amano procastinare e quando possible sono pronti a delegare le faccende agli altri proprio perchè troppo pigri. Però non sono indolenti, quando c’è realmente bisogno si danno da fare.

Bilancia

Sono estremaemente pigri in quanto persone non pratiche: sono degli idealisti nati ed ottimi “teorici”, elargiscono consigli con regolarità ma quando si tratta di impegnarsi in prima persona, inevitabilmente vengono meno. Anzi, preferiscono proprio non fare niente, se possibile.

Cancro

Bonaccioni, sensibili e fin troppo pigri. E’ sopratutto quest’ultima peculiarità ad essere quasi sempre presente nei nati sotto questo segno in particolare. Sono “Pantofolai” nati, non amano i cambiamenti e spesso si riducono all’ultimo giorno utile per “muoversi”. Sono persone di buon cuore ma decisamente poco produttive, anche se non per questo irresponsabili: è proprio la pigrizia a spingerli a trovare soluzioni alternative sempre più creative.