Oroscopo Paolo Fox domani, 3 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 3 aprile 2022. Aprile è appena cominciato. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 3 Aprile: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggete il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco! la Luna, ancora nel cielo del Toro, regalerà vitalità e voglia di amare ai segni di terra. Venere in Aquario stuzzicherà i cuori dei segni d’aria.

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia una giornata sottotono. In serata potresti accusare perfino un piccolo calo fisico. Forse hai avut una settimana talmente pesante che nelle prossime ore vorrai solamente un po’ di tranquillità oppure sei assorto nei tuoi pensieri. Evita polemiche inutili, specie se avrai a che fare con Scorpione, toro o Acquario.

Vergine

Domani continuerà questo weekend di grande ripresa, dopo un inizio settimana molto faticoso. Da venerdì ti senti decisamente meglio: approfittane, per parlare, mettere i punti sulle i ed esprimere le tue emozioni. In amore ti aspetta una domenica ricca di belle sensazioni. Se dal punto di vista legale e burocratico ci sono stati problemi, a partire da maggio le idee si faranno più chiare.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà una buona giornata, anche in amore. Ricordati però di risolvere un problema, che sia fisico o personale, entro questo mese. Se lo trascinerai a maggio, la situazione potrebbe peggiorare! Aprile sarà un mese di decisioni importanti: se riceverai una proposta di lavoro, dovresti accettarla senza riserva. Maggio si preannuncia un mese meno stimolante.

Scorpione

Domani sarà indispensabile mantenere la calma e non cadere nella trappola delle discussioni, come è capitato sabato. Anche se avrai poche ore di sonno alle spalle, ti sentirai nervoso o affaticato, impegnati per non perdere la pazienza, specialmente in famiglia. In aprile sarà possibile riportare l’armonia in amore a patto che tu faccia la tua parte.