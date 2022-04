Lo spirito di osservazione sembra essere strettamente correlato con l’intelligenza: essere attenti non significa necessariamente essere curiosi (anche se in alcuni casi le cose coincidono) quanto particolarmente sensibili ai dettagli e a qualsivoglia tipo di cambiamento da uno specifico contesto, qualunque esso sia. Si tratta generalemente di persone particolarmente sensibili ed in alcuni casi anche naturalmente empatiche. Quali sono i segni più attenti dello zodiaco?

Quali sono i segni più attenti dello zodiaco? Scoprilo con questa lista

Si rivela essere estremamente competente ed utile nelle situazioni intricate anche se essere sotto osservazione potrebbe non essere esattamente l’ambizione principale di chi sta vicino a queste personalità.

Vergine

Precisi, maniacali ma anche molto discreti (quando vogliono): i nati sotto il segno della Vergine non amano le strategie ma sono degli acuti osservatori anche se non c’è bisogno. Il loro carattere li porta a notare sfumture nascoste quasi immediatamente.

Toro

Ancora più difficile comprendere la natura attenta del Toro anche perchè fa tantissime cose nello stesso momento, e non lascia sempre trasparire avvisaglie particolari. Accumulano informazioni indipendentemente dal contesto semplicemente perchè è nella loro natura ma sono i primi a mettere a disposizione quanto raccolto se serve realmente.

Capricorno

Probabilmente gli “attenti” per natura, e per eccellenza. Amano il mistero e hanno piacere a considerarsi, almeno da un punto di vista, “sopra” gli altri. Essendo molto profondi riescono a scovare indizi praticamente impossibili da individuare per la maggior parte delle persone ma sanno anche come usarli in maniera proficua. Attenti a non agire in modo disonesto con un Capricorno, probabilmente lo noterà.