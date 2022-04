La differenziazione del carattere umana tende a farci risultare unici o quantomeno associabili ad una tipologia di persone: le personalità più pure, dotate di fiducia verso il prossimo e candide in assoluto sono considerate spesso “ingenue”, anche se nella maggior parte dei casi non si tratta di “poco furbi”. Ecco i segni più ingenui in assoluto.

Ecco i 3 segni più ingenui dello zodiaco: c’è anche il tuo?

A volte questa definizione deriva anche da specifici atteggiamenti che danno un’impressione di eccessiva “bonarietà”. Lo zodiaco può aiutarci a definire i segni più solitamente tendenti al “buono e candido”.

Leone

Ingenui perchè anime profondamente fiduciose e semplici: non concepiscono l’odio vero e proprio e hanno sempre una parola buona per tutti, anche chi sarebbe pronto a trattarli male per avere qualche vantaggio. La capacità di sdrammatizzare e di non vedere il “marcio” può a volte ritorcersi contro di loro ma non sono affatto poco svegli: reagiscono con forza quando si sentono manipolati.

Sagittario

Ingenui quasi in modo imbarazzante, perchè fondamentalmente credono a qualsiasi cosa, e sono per il “quieto vivere” fino all’eccesso. A volte non si accorgono di vere problematiche finchè queste non si palesano in modo impossibile da essere distinte. Sopratutto in amore tendono inevitabilmente a soffrire parecchio: danno tantissimo e si aspettano altrettanto, restando spesso delusi.

Ariete

Ostenta sicurezza ma è una reazione emotiva che ha imparato a controllare. Ma resta un segno non necessariemtente “buono” ma eccessivamente boccalone e non particolarmente desideroso ad apprendere dai propri errori. E’ questo il loro più grande difetto quando si parla di ingenuità: sanno di esserlo ma fanno quasi niente per rimediare.