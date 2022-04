Un atteggiamento positivo è spesso decisivo per uscire “indenni” o quasi da situazioni difficili e problematiche. Anche se si può “imparare” ad essere ottimisti, i segni ed i tratti caratteriali che sono associabili a questo atteggiamento sono tendenzialmente appannaggio a personalità specifiche. Insomma, ottimisti si nasce, mentre lo si diventa con molta più difficoltà. E’ lettaralmente molto difficile vedere un segno ottimista abbattuto, ma quali sono quelli considerabili “nella top 3”?

Gli ottimisti inguaribili dello zodiaco: ecco i primi 3

Non necessariamente un ottimista palesa questa caratteristica in modo evidente, ma risulta ottimista anche chi riesce a reagire immediatamente, guidato da un sentimento positivo, alle avversità.

Sagittario

Quasi immpossibile vederli abbattuti, anche perchè sono tra i segni più “energici” in assoluto. Anche se subiscono parecchie difficoltà, sono i primi a rialzarsi in tutti in contesti e sono soliti influenzare anche gli altri, ecco perchè sono considerabili degli eccellenti partner.

Pesci

Sono soliti abbattersi facilmente ma alterttanto rapidi a reagire: Pesci è un segno estremamente sensibile e che sembra “nato per soffrire” ma è particolarmente elastico e riesce a trovare uno spiraglio positivo in tutte le situazioni, anche quelle personali. E’ molto empatico, e questo lo porta ad essere umile e riconsiderare le proprie posizioni.

Leone

Gioviale, sornione ma anche relativamente ingenuo: è sicuramente quello più “apparentemente” ottimista ma è anche molto pronto a “strigliare” chi non condivide un atteggiamento positivo. Rispetto a Pesci tende ad essere fin troppo fiducioso nel prossimo, e questo li porta talvolta ad insistere troppo su concetti e persone.