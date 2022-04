La capacità di controllare le emozioni denota maturità, fattore considerato un pregio. Tendiamo a fidarci e di contro, dare a nostra volta fiducia, a chi è particolarmente stabile. Al contrario, alcune persone sono famose perchè basta poco per scatenare reazioni inaspettate, sviluppate da un apparentemente improvviso cambio di umore. Si tratta di un contesto estremamente difficile da affrontare in quanto le personalità instabili sono veramente tante.

I segni maggiormente instabili dello zodiaco, scopri quali sono

L’oroscopo, o meglio lo zodiaco, è in grado di fornirci qualche concreto aiuto. Ecco i segni più instabili in assoluto.

Scorpione

Naturalmente Scorpione fa un grande “sforzo” per apparire sempre stabile ed in totale controllo della situazione. Al contrario, sono noti da parte di chi li conosce, i consueti scatti non necessariamente d’ira ma di reazioni emotive diffuse. La mente dello Scorpione è molto complessa e le reazioni che sono visibili sono la punta dell’iceberg.

Gemelli

Sensibili ma anche profondamente sospettosi e mai realment e a loro agio, sopratutto nei contesti a loro sconosciuti. Chi vive con un Gemelli sa bene che è necessario imparare a convivere con quello che è fondamentalmente un segno paragonabile alle montagne russe. Tende ad evidenziare questo tratto sopratutto in amore.

Sagittario

Forse i più instabili anche perchè i più intraprendenti, non amano la routine e per questo sono i primi a gettarsi a capofitto nelle avventure. E’ anche decisamente impulsivo e pensa poco alle conseguenze, di contro deve prima o poi scontrarsi con la realtà e gli effetti delle proprie scelte.