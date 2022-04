Oroscopo Branko settimana dal 4 al 10 aprile 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 4 al 10 aprile 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali belle novità o terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà all’insegna dell’amore e della passione. Lunedì le stelle ti inviteranno a gustare l’amore al massimo. Venerdì sarai alle prese con questioni legate alla casa, mentre sabato qualcuno potrebbe urtare la tua grande sensibilità.

Toro

Lunedì dovrà fare molta attenzione a non diventare troppo cocciuto, mentre martedì Venere traslocherà nel segno dell’amico Pesci. Finalmente l’amore sarà più romantico e tennero, ma anche le collaborazioni di lavoro miglioreranno! Sabato si preannuncia un giorno all’insegna degli incontri speciali, di simpatie particolari e inaspettate.

Gemelli

Lunedì sarai letteralmente cullato dall’amore, mentre martedì Venere lascerà la sua bella posizione per diventare un po’ capricciosa. Venerdì i Gemelli commercianti, i liberi professionisti saranno alle prese con questioni legate alla banca e ai finanziamenti.

Cancro

Lunedì si preannuncia una giornata che agevolerà gli incontri, amicizie e i rapporti interpersonali. Finalmente martedì Venere sarà di nuovo attiva e darà un nuovo slancio all’amore e alla professione. Giovedì toccherai con mani l’affetto di cui sei circondato. Ti accorgerai di non essere solo.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana partirà con qualche piccola tensione. Lunedì servirà molta prudenza nel lavoro, con i capi o con una autorità. Mercoledì gli astri favoriranno i nuovi incontri, i flirt improvvisi e passionali. Domenica potresti raggiungere un bel successo personale.

Vergine

Lunedì le stelle aiuteranno le attività di import-export, mentre mercoledì una concorrenza alquanto aggressiva potrebbe darti del filo da torcere. Sabato un incontro interessante potrebbe cambiare la vita di qualche Vergine single da tempo. Non sottovalutatelo!

Bilancia

Lunedì l’amore potrebbe cambiare la vita di qualche Bilancia, mentre mercoledì si preannuncia un giorno che favorirà la carriera. Potresti ricevere un’offerta dall’estero molto allettante. Venerdì sarà indispensabile tenere a bada una punta di gelosia che proverai verso il partner.

Scorpione

Lunedì sarà un giorno che favorirà le collaborazioni di lavoro, mercoledì invece potrai recuperare tutta la passionalità perse negli ultimi tempi. Venerdì potrebbe spuntare l’opportunità di una trasferta fuori città per qualche Scorpione.

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana partirà decisamente bene. Lunedì sarà una giornata proficua per la tua professione, tra molti impegni e affari vantaggiosi. Martedì Venere in pesci potrebbe provocare un po’ troppo: sii prudente! Giovedì i pianeti daranno una mani alle imprese famigliari, alle attività in proprio.

Capricorno

Lunedì sarai occupato in banca per discutere di affari. Martedì Venere diventerà più dolce e ti aiuterà a ritrovare una buona intesa di coppia, se di recente ci sono stati momenti di disagio. Mercoledì qualcuno potrebbe fare uno scatto di carriera significativo.

Acquario

Lunedì sarà importante fermarsi e cercare un punto d’incontro tra ciò che vorresti tu e quello che desiderano le persone vicine. Martedì Venere ti saluterà per traslocare in Pesci. Da questo momento la stella dell’amore diventerà più pratica e si occuperà della tua professione. Venerdì si prospetta una giornata interessante per i nuovi incarichi, per i colloqui di lavoro.

Pesci

Lunedì salterà fuori la possibilità di un viaggio importante, mentre martedì Venere, la stella dell’amore, entrerà nel tuo spazio zodiacale. Sabato si prospetta una giornata molto intrigante per il cuore: potrebbe nascere un amore travolgente e inaspettato.