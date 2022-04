Oroscopo Paolo Fox domani, 4 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 4 aprile 2022. Aprile è appena cominciato. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 4 Aprile: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggete il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà una settimana abbastanza interessante, anche se il meglio arriverà a maggio! Martedì, per fortuna, potrai liberarti dell’opposizione di Venere: finalmente l’amore potrà gradualmente ritrovare più serenità. Aprile sarà un mese di passaggio da un marzo complicato a un bellissimo maggio. Dovresti cominciare a sentire il cuore, capire quale direzione vuole prendere.

Vergine

Domani comincerò una settimana che si caratterizzerà per i molti grattacapi, anche se non gravi, forse legati alla salute o al lavoro. Il mese di aprile, almeno fino al giorno 20, ti metterà in condizione di usare cautela, poi le cose cominceranno a sbloccarsi. Preparati ad affrontare alcune giornate piene di contraddizione, come quella di mercoledì prossimo.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovresti cominciare a prestare più attenzione alla tua forma fisica e all’amore. Il mese di aprile sarà importantissimo, perché ti aiuterà a risolvere un problema piuttosto grave che, se rimandato a maggio, potrebbe perfino diventare irrisolvibile. Sfrutta al meglio le prossime settimane per superare le tue difficoltà, che siano personali, di lavoro o di salute.

Scorpione

Domani comincerà una settimana davvero molto promettente. Martedì Venere sarà di nuovo favorevole e si posizionerà vicino al Sole e Giove. Si preannunciano giornate importanti per risvegliare la passione, fare nuovi incontri, ritrovare il buonumore che avevi perso negli ultimi tempi. Le coppie di lungo corso potranno cominciare a fare progetti ambiziosi per il futuro.